Бондаренко: дорожные предприятия Петербурга обеспечены запасом противогололедных материалов на 40%

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко провел встречу с сотрудниками ГУДП «Центр» и проверил готовность предприятия к зимнему сезону.
По итогам рабочего визита Бондаренко отметил, что еще в прошлом сезоне была сделана большая работа по ограничению парковки в исторической части города, которая помогает качественной уборке улиц. В этом году установка дорожных знаков продолжится. Кроме того, дорожные предприятия в этом году не буду кооперироваться с жилищными службами, так как организация совместных работ оказалась неудобной для обеих сторон.
Кроме того, на грядущий зимний сезон планируется заготовить по 100 тысяч тонн соли и песка. На сегодняшний день у предприятий есть 40% от необходимого количества. При этом он заверил петербуржцев, что солевые растворы будут использовать только при соответствующих погодных условиях.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бондаренко проинспектирует все дорожные предприятия Петербурга и проверит их готовность к зиме.