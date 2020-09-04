Бондаренко: дорожные предприятия Петербурга обеспечены запасом противогололедных материалов на 40%

Всего на уборку улиц Санкт-Петербурга выделяется в год порядка 11,6 млрд рублей. Фото: Baltphoto

Всего на уборку улиц Санкт-Петербурга выделяется в год порядка 11,6 млрд рублей. Фото: Baltphoto

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко провел встречу с сотрудниками ГУДП «Центр» и проверил готовность предприятия к зимнему сезону.

По итогам рабочего визита Бондаренко отметил, что еще в прошлом сезоне была сделана большая работа по ограничению парковки в исторической части города, которая помогает качественной уборке улиц. В этом году установка дорожных знаков продолжится. Кроме того, дорожные предприятия в этом году не буду кооперироваться с жилищными службами, так как организация совместных работ оказалась неудобной для обеих сторон.

Кроме того, на грядущий зимний сезон планируется заготовить по 100 тысяч тонн соли и песка. На сегодняшний день у предприятий есть 40% от необходимого количества. При этом он заверил петербуржцев, что солевые растворы будут использовать только при соответствующих погодных условиях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Бондаренко проинспектирует все дорожные предприятия Петербурга и проверит их готовность к зиме.