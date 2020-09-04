В Петербурге задержали мать двухлетней девочки, госпитализированной после систематических побоев

В Петербурге задержали мать двухлетней девочки, госпитализированной после систематических побоев
Полицейские задержали мать девочки и ее сожителя. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении молодого жителя. Он подозревается в истязании малолетней девочки.

По данным следствия, подозреваемая совместно со своим сожителем в квартире одного из домов, расположенного в Василеостровском районе, систематически наносила побои и совершала иные насильственные действия в отношении своей 2-летней дочери. Это продолжалось в период с 24 июля по 3 сентября.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по городу, накануне, 3 сентября, ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали 22-летнего подозреваемого в преступлении, а также 21-летнюю мать девочки, его сожительницу.

Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двухлетнюю девочку госпитализировали с травмой головы.

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ГСУ СК России по Петербургу задержание новости спб


 

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