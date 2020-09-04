Минск обнародовал запись разговора по делу Навального

Государственное белорусское СМИ обнародовало запись разговора между Берлином и Варшавой, который был перехвачен Минском. На ней стороны обсуждают дело Алексея Навального.

По данным РИА Новости, немецкий представитель в разговоре отмечает, что подтверждение «отравления» не нужно. При этом он добавляет, что «на войне всякие методы хороши».

Варшава при этом призывает «утопить российского президента в проблемах», чтобы Кремль не вмешивался в дела Белоруссии.

Ранее о перехваченном разговоре заявлял президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отмечал, что запись опровергает утверждения Берлина об отравлении Алексея Навального.

Блогеру стало плохо, когда он находился на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Его госпитализировали в больницу Омска, а затем транспортировали в Берлин. Российская сторона версию отравления опровергает.