В Петербурге каждый десятый пассажир оказался «зайцем»

В Петербурге провели эксперимент по бескондукторному обслуживанию пассажиров. Фото: Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге провели эксперимент по бескондукторному обслуживанию пассажиров. Фото: Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге подвели итоги эксперимента по бескондукторному обслуживанию пассажиров. Выяснилось, что за проезд не платит каждый десятый петербуржец.

Об этом сообщает комитет по транспорту.

Эксперимент проходил в течение месяца на трех маршрутах в Выборгском и Приморском районах. Там нашли около 1,5 тыс. «зайцев». Несмотря на это, эксперимент в Смольном считают удачным.

Бригады контролеров заходили в автобусы более тысячи раз. Своевременно билеты приобретают около 90% пассажиров.

«Мы уже видим экономический эффект от сокращения затрат перевозчиков и будем расширять эксперимент», — заявил глава ведомства Кирилл Поляков.

По его словам, кондукторов могут оставить на маршрутах, которыми часто пользуются туристы. Иностранцам может быть нелегко разобраться в системе оплаты проезда.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Петербург планируют перевести на экологический чистый общественный транспорт через два года.