Петербург переведут на экологически чистый общественный транспорт через два года

Петербург собираются перевести на экологически чистый общественный транспорт к лету 2022 года.

Об этом заявил председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков. По его словам речь идет об электробусах и автобусах на газомоторном топливе.

Пока на маршруте №128, который следует от Аптекарской набережной к Наличной улице, появилось десять электробусов, которые не зависят от контактной сети и работают бесшумно.

Предполагается, электробусы, а также троллейбусы с увеличенным автономным ходом будут использовать на вновь застраиваемых территориях.

Ранее gazeta.spb.ru уже писала о том, что транспортная реформа в Петербурге, которая была отложена на осень следующего года, может состояться еще позже. Не исключено, что это произойдет из-за «наследства» экс-главы комитета по транспорту Александра Головина, которое досталось новому председателю Кириллу Полякову. Новый руководитель ведомства уже заявлял, что реформу можно было бы запустить «прямо сейчас», однако появятся проблемы из-за недоделанной информационной базы.