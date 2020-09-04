Россия ввела санкции против Порошенко, в список включили еще 40 человек

Россия ввела санкции против Порошенко, в список включили еще 40 человек
Экс-президент Украины Петр Порошенко попал под санкции. Фото: wikimedia.org

Правительство России расширило список лиц, в отношении которых вводят специальные экономические ограничительные меры.

Соответствующее постановление было опубликовано в пятницу, 4 сентября, на официальном портале правовой информации.

Среди граждан, в отношении которых ввели санкции, оказался бывший президент Украины Петр Порошенко.

В списке — солист рок-группы «Океан Эльзы», бывший лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук и другие. Всего в него включили 41 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что США думают над тем, чтобы ввести новые санкции против России. Власти страны считают, что Москва несет ответственность за нарушения на выборах в Белоруссии. Кроме России, под санкции могут попасть также семь белорусских граждан.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ограничения россия санкции украина


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Volvo раздавил в Ленобласти пешехода, он уже лежал на земле
На Невском путепроводе собрался паровозик из машин, в ДТП попало и такси
Россия ввела санкции против Порошенко, в список включили еще 40 человек
СКА одержал первую победу в новом сезоне КХЛ
Иномарка посадила на капот велосипедиста на Косыгина
В России зафиксировали снижение смертности от COVID-19
Велогонщик из Ленобласти умер на Гран-при Москвы
В Петербурге каждый десятый пассажир оказался «зайцем»