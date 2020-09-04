Россия ввела санкции против Порошенко, в список включили еще 40 человек

Правительство России расширило список лиц, в отношении которых вводят специальные экономические ограничительные меры.

Соответствующее постановление было опубликовано в пятницу, 4 сентября, на официальном портале правовой информации.

Среди граждан, в отношении которых ввели санкции, оказался бывший президент Украины Петр Порошенко.

В списке — солист рок-группы «Океан Эльзы», бывший лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук и другие. Всего в него включили 41 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что США думают над тем, чтобы ввести новые санкции против России. Власти страны считают, что Москва несет ответственность за нарушения на выборах в Белоруссии. Кроме России, под санкции могут попасть также семь белорусских граждан.