Стал известен самый мощный дешевый смартфон

Стал известен самый мощный дешевый смартфон
Определены самые мощные смартфоны. Фото: pixabay

Китайский бенчмарк AnTuTu назвал самый мощный из бюджетных смартфонов. Таким оказался Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Отчет по итогам августа был опубликован на сайте сервиса. Специалисты сервиса выделили несколько ценовых категорий. Так, самым мощным устройством в категории устройств стоимостью около 17 тысяч рублей победил Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Он получил шесть гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти.

Самым мощным в категории устройств не дороже 22 тысяч рублей стал Xiaomi Redmi 10X 5G. В следующей ценовой категории – на первой позиции IQOO Z1.

Аппараты IQOO 3, Realme X50 Pro 5G и Oppo Ace2 оказались в топ-3 в категории девайсов до 50 тысяч рублей.

В последнюю категорию устройств попали смартфоны стоимостью дороже 50 тысяч рублей. В нее включили Meizu 17 Pro 12, Oppo Find X2 и Xiaomi 10.

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