«Зенит» вернется к переговорам с Кузяевым, если у него не срастется с европейскими клубами

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб пока не делал новых предложений полузащитнику клуба Далеру Кузяеву. Петербуржцы ждут, пока закончатся его переговоры с европейскими клубами.

Как пишет «Чемпионат», Медведев заявил, что сообщения о предложениях Кузяеву от «Зенита» не соответствуют действительности.

По словам Медведева, клуб вернется к диалогу с Кузяевым, если по каким-то причинам его переговоры с европейскими клубами не приведут к результатам.

Отметим, что полузащитник играет за «Зенит» с 2017-го года. В прошлом сезоне он отыграл 20 матчей. За это время он отдал две результативные передачи.

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