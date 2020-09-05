Невролог рассказал, почему человеку свойственно забывать плохое

Такая функция мозга нужна, чтобы улучшить качество жизни человека.

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов объяснил, почему некоторые негативные воспоминания забываются человеком. Оказывается, так происходит благодаря защитной функции мозга – в противном случае, заверил эксперт, человеку бы угрожала опасность. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что мозг работает так, что может блокировать отрицательные переживания и переключаться на позитив. При этом воспоминания не стираются из памяти, а просто скрываются. Эксперт убежден, что при желании можно вспомнить все, что угодно – в этом также уверены судебные медики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что невролог рассказал о диагнозе Ефремова. У актера ишемические атаки, которые повторялись несколько раз.