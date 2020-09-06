В Кировском районе ранним утром тушили дачу

В Кировском районе ранним утром тушили дачу
Спасатели разобрались с возгоранием. Фото: ГУ МЧС

На ликвидацию возгорания потратили около часа. Никто не пострадал.

В Кировском районе Ленобласти сегодня утром, 6 сентября, произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. Дача загорелась в СНТ. им. Крылова в массиве Грибное в половину шестого. На место прибыли шесть спасателей и две единицы специальной техники. Специалисты обнаружили, что горит дом на площади 48 квадратных метров. Им удалось справиться с пожаром примерно за час. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Непонятно, что стало причиной происшествия и каковы его последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сиверском среди ночи тушили дачу. Пламенем было охвачено 42 квадратных метра.

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