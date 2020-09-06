В Сиверском среди ночи тушили дачу

Пламенем было охвачено 42 квадратных метра. По предварительным данным, никто не пострадал.

В Гатчинском районе в поселке Сиверский ночью 5 сентября произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области. Спасателей вызвали в половину 11, на место прибыли восемь человек и две единицы спецтехники. Они обнаружили горящую дачу – огнем было охвачено 42 квадратных метра. На ликвидацию возгорания у специалистов ушло около часа.

Непонятно, что стало причиной инцидента и каковы его последствия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что девять спасателей тушили полыхающий на Ленинском Renault Logan. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части ровно в 9 утра.