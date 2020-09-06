Захарова принесла извинения из-за неудачного шуточного поста о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова публично извинилась перед всеми, кого задел ее пост в социальной сети Facebook.

Напомним, Захарова ранее опубликовала снимок переговоров президента Сербии Александра Вучича и лидера США Дональда Трампа. На фотографии видно, что Вучич сидит на скромном стуле напротив рабочего стола Трампа. Представитель российского МИДа решила дополнить картину и сопроводила фото фрагментом из фильма «Основной инстинкт», где главная героиня перекидывает ногу на ногу. Подобный поступок Вучич не оценил и возмутился.

Захарова поспешила урегулировать зарождающийся конфликт. Она подчеркнула, что не хотела своей шуткой кого-либо обидеть. Посыл был в другом — Захарова хотела обратить внимание окружающих на непозволительное высокомерное отношение американских представителей власти, которые искусственными способами пытаются продемонстрировать свою исключительность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сербский чиновник обиделся из-за поста Захаровой.