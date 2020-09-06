Сербский чиновник обиделся из-за поста Захаровой

Сербский чиновник обиделся из-за поста Захаровой
Захарова пошутила над президентом Сербии. Фото: https://twitter.com/markodjuric

Конфликт произошел из-за снимка на стуле.

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился из-за поста в Facebook официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Он заявил, что не позволит никому нападать на «гордую Сербию» и пристыдил Захарову. Джурич отметил, что президент его страны не сказал ни одного плохого слова про Россию во время визита в Америку, а когда его заставлял ждать Владимир Путин, Вучич не возмущался.

Напоминаем, что Захарова решила пошутить над снимком, на котором президент Сербии Александр Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола главы США Дональда Трампа.

«Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, как будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте»,

— написала Захарова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Захарова расценила блокировку «Царьграда» как политическую цензуру.

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