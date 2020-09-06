Джоковича дисквалифицировали с US Open после случайного попадания мячом в судью

Сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович удален с Открытого чемпионата США (US Open) из-за неспортивного поведения.

Все дело в том, что на очередном матче турнира, в котором Джокович встретился с испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой, серб не глядя сильно ударил ракеткой по мячу. Отлетел мяч, к сожалению, не в сторону, а в судью. Из-за силы удара женщина даже упала на корт и начала испытывать проблемы с дыханием. Ей понадобилась помощь врачей.

Организаторы турнира не смогли проигнорировать случившееся и приняли решение о дисквалификации Джоковича. Было добавлено, что в ходе матча серб не раз демонстрировал агрессию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом. Теннисист переболел инфекцией вместе с женой в июне. Их дети при этом заражения смогли избежать.