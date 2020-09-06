Глава МВД назвал белорусскую милицию самой гуманной в мире

Глава МВД республики Беларусь высказался о силовиках, разгоняющих несанкционированные протесты.

В воскресенье, 9 сентября, на телеканале СТВ показали интервью с главой МВД Белоруссии Юрием Караевым. Он рассказал о самочувствии сотрудников милиции, которые серьезно пострадали в ходе разгонов митингов.

В настоящее время в больницах находятся 30 силовиков с различными сильными травмами. Им оказывается вся необходимая поддержка. Караев отметил, что правоохранителей «пытаются затроллить» синяками, когда на самом деле часть из них серьезно пострадала после восьми специально совершенных наездов. Несмотря на то, что, к счастью, никто не погиб, у некоторых пострадавших зафиксированы тройные переломы.

Также, глава МВД категорически не согласен со мнением, что белорусские силовики отличаются своей жестокостью. Караев с уверенностью высказался, что полиция республики самая гуманная и хладнокровная в мире.

Напомним, волнения в Белоруссии начались 9 августа после победы не президентских выборах Александра Лукашенко. Граждане страны оказались не согласны с результатами голосования и поспешили выйти на улицы. Правоохранители принимали серьезные меры против протестующих. В отношении участников акций использовались светошумовые гранаты и резиновые пули.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия и Белоруссия готовятся в скором времени открыть границы.