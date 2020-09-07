Названы обладатели «золотых паспортов» на Кипре

Предприниматели из России, Сирии и Украины, которые находились под следствием, действием санкций или штрафами, смогли получить гражданство Кипра, инвестировав в 2008-2012 годах.

Кипрская газета Politis раскрыла имена 34 обладателей так называемых «золотых» паспортов. Они выдавались, когда президентом был экс-лидер Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) Димитрис Христофиас.

В списке оказался, в том числе первый заместитель председателя Внешэкономбанка Михаил Кузовлев, супруг певицы Алсу Ян Абрамов, заместители председателя правления Газпромбанка Алексей Матвеев и Александр Муранов.

Среди украинских предпринимателей – Игорь Коломойский с семьей, Константин Григоришин, Геннадий Боголюбов и другие.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что весной этого года самодельное взрывное устройство сработало возле входа в здание, где находится редакция кипрского издания Cyprus Times на юге страны.