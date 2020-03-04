Бомба взорвалась возле входа в редакцию Cyprus Times на Кипре

Самодельное взрывное устройство сработало возле входа в здание, где находится редакция кипрского издания Cyprus Times на юге Кипра.

Как сообщает местно издание HuffPost, ссылаясь на начальника отдела уголовного розыска полиции Иоанниса Сотериадиса, правоохранители только приступили к расследованию произошедшего. Подробности инцидента будут известны позднее.

Согласно информации полиции, бомба взорвалась примерно в два часа ночи по местному времени (3:00 мск) у входа в здание и нанесла ему серьезные повреждения.

Гендиректор издания, у офиса которого все произошло, считает, что такие угрозы не заставят журналистов перестать освещать важные темы, наоборот, сотрудники Cyprus Times продолжат свою работу.

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