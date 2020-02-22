В Азове взорвался жилой дом, двое погибли и двое пострадали

В городе Азов Ростовской области произошла трагедия — в жилом доме взорвался бытовой газ, который спровоцировал горение. Угрозы обрушения дома нет. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное управлением МЧС России, результатом произошедшего стала смерть двух жильцов дома, в котором все произошло. Травмы также получили два горожанина. В ведомстве уточнили, что сотрудниками экстренных служб были эвакуированы более полусотни человек. Им предоставили жилье в одной из городских гостиниц. Пожарные уже ликвидировали огонь. Сейчас спасатели проводят проливку и разбирают конструкции. Хлопок произошел на третьем этаже. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Выбегают люди в крови»: неизвестный заявил о взрыве на Петроградской стороне.