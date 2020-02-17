«Выбегают люди в крови»: неизвестный заявил о взрыве в Петроградке

В Петроградском районе Северной столицы неизвестный позвонил в полицию и сообщил о взрыве. Он заявил, что из здания «выбегают люди в крови», также виден дым.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля. Со слов заявителя, все происходило в доме №24 на Большой Разночинной улице. К месту происшествия оперативно выехали сотрудники правопорядка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранители тщательно обследовали территорию, прилегающую к указанному адресу. Следов взрыва и горения они не выявили.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Принадлежность номера, по которому звонил неизвестный, устанавливается.

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