Эксперты рассказали, какие организации в Петербурге обеднели больше всего

Выручка кафе в Петербурге в августе упала на 13% по сравнению с прошлым годом. Фото: pixabay.com

Выручка кафе в Петербурге в августе упала на 13% по сравнению с прошлым годом. Фото: pixabay.com

Каждая пятая точка, работавшая в Петербурге и закрывшаяся из-за пандемии коронавируса, не открылась до сих пор.

К такому выводу пришли аналитики ИТ-компании «Эвотор», передает РБК. Представители бизнеса при этом считают, что потребительская отрасль может восстановиться в течение года.

Пока на прошлогодние обороты выйти не смогли предприятия общественного питания. В частности, кафе и рестораны заработали на 13% меньше, чем в прошлом году.

Не смог полностью восстановиться и туристический сектор – если гостиницы по сравнению с прошлым годом заработали на 16% меньше, то туристические агентства – и вовсе на 44%.

В августе по сравнению с прошлым годом выручка петербургских музеев просела на 29%.

Среди обедневших отраслей – магазины обуви и одежды, автомойки.

Сэкономленные деньги тратили на мелкую электронику и бытовую технику, табак, цветы и товары для животных – эти сферы в августе показали рост.