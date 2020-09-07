Светлана Бондарчук посоветовала, как пережить развод после 40 лет

Экс-супруга актера и режиссера Федора Бондарчука Светлана рассказала, как ей удалось пережить развод после 40 лет. По ее словам, некоторое время ей было необходимо провести в одиночестве, затем она посвятила себя работе, но крест на личной жизни не ставила.

По словам Бондарчук, возраст не имеет значения, передает StarHit.

«Просто открой свое сердце», — заявила она. Экс-супруга режиссера также отметила, что не считает себя фаталистом, однако верит в некоторые знаки. Так, знаковой встречей для нее оказалось знакомство с предпринимателем Сергеем Харченко. Отношения с ним, заметила Светлана, перевернули ее жизнь.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что юморист и телеведущий Максим Галкин отреагировал на непрекращающиеся слухи о его расставании с Аллой Пугачевой.

«Не дождетесь, сплетники», — заявил Галкин.