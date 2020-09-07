В Петербурге 17 учреждений культуры получили премии

В Петербурге в Смольном прошло заседание по вопросам возобновления работы учреждений культуры. 17 из них вручили премии.

Как сообщает пресс-служба Смольного, рабочее совещание провел губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что театры, библиотеки и музеи не переставали работать – они сами стали инициаторами онлайн-трансляций на сайтах и в социальных сетях.

Губернатор также подписал постановление о присуждении премий 17 учреждениям в 8 номинациях. Среди них – театр «Мастерская», театр комедии Акимова, Молодежный театр на Фонтанке, «Санктъ-Петербургъ Опера» и другие.

Отметим, что, в Петербурге с 12 сентября возобновляют работу учреждения культуры, в том числе кинотеатры и театры. К ним присоединятся также фуд-корты и фуд-плейсы. Изменения в соответствующее постановления уде были внесены.