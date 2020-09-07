В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян переболели Covid-19

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян переболели Covid-19
Роспотребнадзор привел данным по коронавиурусу. Фото: pixabay

Стал известен процент россиян, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Данные привел Роспотребнадзор.

По словам главы ведомства Анны Поповой, болезнь перенесли 0,6% населения страны.

Как сообщил ТАСС, также Анна Попова рассказала о результатах исследования популяционного иммунитета к КОВИД в регионах. В разных субъектах РФ он колеблется от 4 % до 50 %.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как пандемия коронавируса повлияла на жизнь россиян. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

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