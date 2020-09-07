В России за сутки коронавирус подтвердился у 5,18 тыс. человек

В России за сутки коронавирус подтвердился у 5,18 тыс. человек
Специалисты продолжают проверять жителей на коронавирус. Фото: pixabay

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки в России выявили более 5 тыс. новых зараженных коронавирусом. Инфицированных выявили в 84 регионах.

Об этом стало известно в понедельник, 7 сентября. За последние 24 часа в стране выявили 5 185 новых случаев Covid-19. По данным портала «СтопКоронавирус.РФ», из них 1 223 случая (23,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Как сообщили на портале «СтопКоронавирус.РФ», из больниц выписались 2 828 россиян. Болезнь не смог побороть 51 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько россиян переболели Covid-19. Данные привел Роспотребнадзор.

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