МКБ организовал размещение облигационных займов более чем на 500 млрд рублей

По итогам 8 месяцев 2020 года МКБ успешно осуществил свыше 50 сделок по размещению облигационных займов для российских и международных эмитентов общей номинальной стоимостью более 500 млрд рублей.

В начале сентября Cbonds опубликовал очередной рэнкинг организаторов облигационных займов, в котором МКБ занял первое место среди организаторов размещений в реальном секторе.

Помимо этого МКБ занял лидирующие позиции сразу в нескольких рэнкингах:

организаторы выпусков структурных продуктов (3 место) организаторы рыночных выпусков, без учета собственных выпусков (4 место) организаторы всех выпусков (5 место) организаторы без учета собственных выпусков (5 место)