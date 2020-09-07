МКБ организовал размещение облигационных займов более чем на 500 млрд рублей

МКБ организовал размещение облигационных займов более чем на 500 млрд рублей
Фото: Московский кредитный банк (МКБ)

По итогам 8 месяцев 2020 года МКБ успешно осуществил свыше 50 сделок по размещению облигационных займов для российских и международных эмитентов общей номинальной стоимостью более 500 млрд рублей.

В начале сентября Cbonds опубликовал очередной рэнкинг организаторов облигационных займов, в котором МКБ занял первое место среди организаторов размещений в реальном секторе.

Помимо этого МКБ занял лидирующие позиции сразу в нескольких рэнкингах:

организаторы выпусков структурных продуктов (3 место) организаторы рыночных выпусков, без учета собственных выпусков (4 место) организаторы всех выпусков (5 место) организаторы без учета собственных выпусков (5 место)

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