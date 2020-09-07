Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, год скрывала новый брак

Пострадавшая от рук мужа-тирана жительница Серпухова Маргарита Грачева призналась, почему так долго хранила в тайне замужество от поклонников и близких родственников.

Несколько месяцев назад Маргарита с сыновьями переехала из Подмосковья в Санкт-Петербург. Тогда же блогер сообщила, что вот-вот снова станет супругой. Была озвучена и дата — 5 сентября. В этот день гости собрались в назначенном возлюбленными месте.

Молодые встали под озелененной аркой. Жених достал коробочку с кольцом, а после выбросил ее в озеро. Такой поступок ошарашил гостей, однако ведущий поспешил всех успокоить. Он объяснил, что свадьбы не будет, так как влюбленные уже женаты, а в этот день пригласили всех на свою первую годовщину.

«Да, мы уже как год официально в браке», — рассказала девушка на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Маргариты, торжество состоялось еще год назад — 5 сентября 2019 года. Пара расписалась в обычном ЗАГСе Санкт-Петербурга.

Напомним, трагедия с Грачевой произошла два года назад. Муж из-за ревности отвез девушку в лес, где отрубил ей кисти обеих рук.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тодоренко отдала свою награду «Женщина года» Маргарите Грачевой, которую муж на почве ревности оставил без рук.