Тодоренко отдала свою награду «Женщина года» Маргарите Грачевой, которую муж на почве ревности оставил без рук

Во время разгоревшегося после неудачного высказывания ведущей Регины Тодоренко скандала, Маргарита Грачева отправила звезде книгу, в которой рассказывает свою историю. Вскоре ей пришла ответная посылка от Регины.
О подарках Маргарита рассказала в своем Instagram во вторник, 19 мая. Оказывается, Тодоренко передала пострадавшей от ревнивого мужа девушке свою награду «Женщину года», звание которой журнал Glamour отобрал у ведущей после происшествия. Кроме того, Регина отправила Маргарите два костюма панд, поскольку Грачева в шутку обмолвилась, что её сын их очень любит.
Маргарита попросила подписчиков не писать негативных комментариев в адрес телеведущей. Она также сказала, что верит в благие намерения Регины, однако убедиться в том, что звезда изменила свои взгляды можно только со временем.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Регина Тодоренко после случившегося выпустила фильм о домашнем насилии.