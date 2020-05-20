Тодоренко отдала свою награду «Женщина года» Маргарите Грачевой, которую муж на почве ревности оставил без рук

Тодоренко отдала свою награду &#171;Женщина года&#187; Маргарите Грачевой, которую муж на почве ревности оставил без рук
Маргарита отметила, что обладание "тяжелой стекляшкой" для нее ничего не значит. Фото: Instagram @margoritka1211

Во время разгоревшегося после неудачного высказывания ведущей Регины Тодоренко скандала, Маргарита Грачева отправила звезде книгу, в которой рассказывает свою историю. Вскоре ей пришла ответная посылка от Регины.

О подарках Маргарита рассказала в своем Instagram во вторник, 19 мая. Оказывается, Тодоренко передала пострадавшей от ревнивого мужа девушке свою награду «Женщину года», звание которой журнал Glamour отобрал у ведущей после происшествия. Кроме того, Регина отправила Маргарите два костюма панд, поскольку Грачева в шутку обмолвилась, что её сын их очень любит.

Маргарита попросила подписчиков не писать негативных комментариев в адрес телеведущей. Она также сказала, что верит в благие намерения Регины, однако убедиться в том, что звезда изменила свои взгляды можно только со временем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Регина Тодоренко после случившегося выпустила фильм о домашнем насилии.

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