Названа дата открытия петербургского дельфинария

Петербуржцы с 16 сентября смогут посещать городской дельфинарий. Для горожан готовят шоу-программы.

Об этом дельфинарий сообщает в своих социальных сетях. Увидеть дельфинов петербуржцы смогут в следующую среду, 16 сентября. Отмечается, что с расписанием представлений можно будет ознакомиться на сайте дельфинария.

Билеты уже появились в продаже.

Отметим, что с 12 сентября в Петербурге к открытию готовятся театры, фуд-корты, фуд-плейсы и кинотеатры.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что покажут городские кинотеатры после снятия ограничений. Как оказалось, выбор у петербуржцев, которые успели истосковаться по премьерам, будет не таким уж и большим.

Среди новинок – боевик «Довод» с Джоном Дэвидом Вашингтоном, Робертом Паттинсоном и Аароном Тейлором-Джонсоном. В кинотеатрах также покажут фильм «Мулан», основанный на известном мультфильме, который повествует историю отважной девушки, отправившейся на войну, чтобы занять в войсках место своего больного отца.