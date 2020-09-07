Маргарита Грачева, которую бывший муж оставил без рук, тайно вышла замуж в Петербурге

Маргарита Грачева, которую бывший муж оставил без рук, тайно вышла замуж в Петербурге
Маргарита Грачева с супругом. Фото: instagram.com/margoritka1211

Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, который бывший муж-тиран из-за ревности отрубил кисти обеих рук, призналась, что год назад в тайне ото всех вновь стала женой.

Об этом Маргарита рассказала в своем Instagram-аккаунте. Несколько дней назад у Грачевой и ее избранника должна была состояться свадьба, на которую молодожены позвали всех своих близких и родных.

Однако, уже на самой «церемонии бракосочетания», пара призналась гостям, что свадьбы не будет, а вместо этого они будут отмечать первую годовщину брака. По словам Грачевой, о том, что они сыграли свадьбу еще год назад, не знал вообще никто.

Блогерша рассказала, что они с женихом расписались в самом обычном петербургском ЗАГСе.

«Это был только наш день,мы провели его вдвоём. Без шумных гуляний и огласки,но безумно счастливые», — пишет Маргарита.

Напомним, трагедия с Грачевой произошла почти три года назад. Ревнивый муж вывез девушку в лес, где пытал ее и отрубил кисти обеих рук топором. Одну руку получилось пришить, а вот вторую спасти не удалось — девушке поставили бионический протез.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тодоренко отдала свою награду «Женщина года» Маргарите Грачевой, которую муж на почве ревности оставил без рук.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
блогер брак маргарита грачева петербург свадьба


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Найденную в марте нерпу Смолячкову вылечили и выпустили на волю
Новые МФЦ откроют в Петербурге в 2021 году
Маргарита Грачева, которую бывший муж оставил без рук, тайно вышла замуж в ...
Вакцинация от гриппа и снятие ограничений: важные события предстоящей ...
Двое женатиков, обманувших пенсионеров на миллион, проведут за решеткой ...
Названа дата открытия петербургского дельфинария
Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, год скрывала новый брак
Петербуржец получил условный срок за пьяную драку с машинами на Вавиловых