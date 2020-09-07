Маргарита Грачева, которую бывший муж оставил без рук, тайно вышла замуж в Петербурге

Жительница Подмосковья Маргарита Грачева, который бывший муж-тиран из-за ревности отрубил кисти обеих рук, призналась, что год назад в тайне ото всех вновь стала женой.

Об этом Маргарита рассказала в своем Instagram-аккаунте. Несколько дней назад у Грачевой и ее избранника должна была состояться свадьба, на которую молодожены позвали всех своих близких и родных.

Однако, уже на самой «церемонии бракосочетания», пара призналась гостям, что свадьбы не будет, а вместо этого они будут отмечать первую годовщину брака. По словам Грачевой, о том, что они сыграли свадьбу еще год назад, не знал вообще никто.

Блогерша рассказала, что они с женихом расписались в самом обычном петербургском ЗАГСе.

«Это был только наш день,мы провели его вдвоём. Без шумных гуляний и огласки,но безумно счастливые», — пишет Маргарита.

Напомним, трагедия с Грачевой произошла почти три года назад. Ревнивый муж вывез девушку в лес, где пытал ее и отрубил кисти обеих рук топором. Одну руку получилось пришить, а вот вторую спасти не удалось — девушке поставили бионический протез.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тодоренко отдала свою награду «Женщина года» Маргарите Грачевой, которую муж на почве ревности оставил без рук.