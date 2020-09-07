Изучение иностранного языка в Петербурге: какой выбрать способ

Изучение иностранного языка в Петербурге: какой выбрать способ
Самоизоляция побудила петербуржцев изучать иностранные языки. Фото: Pixabay

Хотите начать изучать иностранный язык и не знаете, как это лучше делать, особенно в период коронавирусной опасности? Способов масса. Gazeta.SPb.ru рассказывает о самых популярных языковых курсах в Петербурге и способах изучения в них иностранных языков.

С появлением желания изучать иностранный язык на ум автоматически приходят два варианта развития событий: записаться в группу или найти репетитора. На самом деле тут все только начинается. Групповые занятия могут быть как очными, так и дистанционными, зависеть от уровня подготовленности контингента, его возраста и даже интересов. А индивидуальные уроки могут вести как русскоговорящие наставники, так и носители языка. Что выбрать — дело вкуса, конечно. Впрочем, есть и те, кто предпочитает обходиться и без того, и без другого и учить язык самостоятельно при помощи, например, видеокурсов.

Инфографика Gazeta.SPb.ru

Но если выбор все же пал на учебное заведение, стоит понимать, что оно может работать согласно конкретной программе. Школа английского и испанского языков A-mega School, например, обучает по методу Роберта Каллана. Его особенность заключается в том, что преподаватель непрерывно задает вопросы, а студент в это время учится воспринимать и использовать иноязычную речь. Конечно, учитель помогает и параллельно исправляет ошибки в грамматике и произношении.

«По Каллан методу возможно обучать только английскому и испанскому языкам», — рассказала корреспонденту Gazeta.SPb.ru руководитель и генеральный директор A-mega School Инесса Громова. По ее словам, обучение по этой методике происходит в четыре раза быстрее, чем по любой другой.

В A-mega School заниматься можно как онлайн, так и традиционно, даже на территории ученика — преподаватель может приехать хоть домой, хоть на работу. Учителя, кстати, при желании можно поменять — например, чтобы не привыкать к какому-то конкретному произношению.

Онлайн-школа Skyeng, по словам ее контент-директора Михаила Свердлова, для обучения английскому языку использует не только тексты и видео, но также собственную платформу, различные selfstudy-продукты и «тренажеры» определенных скилов.

В Центре испанского языка и культуры Adelante процесс обучения построен на основе коммуникативной методики. На таких занятиях ситуации общения приближены к реальным (как сориентироваться в аэропорту, забронировать номер в гостинице, сделать заказ в кафе и т.д.), применяются аутентичные материалы (статьи из газет, отрывки из фильмов и пр.), используется парная или групповая работа (совместное выполнение упражнений, реализация проектов и т.д.), родной язык минимизируется и пр.

Обучение в школе «Альянс Франсез» хоть и построено в соответствии с системой уровней владения языком, однако методика преподавания выстроена таким образом, что уже с первых уроков студенты начинают не складывать слова и произносить звуки, а слушать, понимать и говорить.

А Гёте-Институт, как учреждение культуры Федеративной Республики Германия, предлагает двуязычное предметное обучение. Оно предполагает овладение предметом на иностранном языке и при помощи этого языка одновременно.

Отдельно стоит сказать о плюсах и минусах дистанционного обучения, ведь оно в условиях постпандемии коронавируса стало довольно актуальным. Конечно, ничто, никакие супертехнологии не заменят живого человеческого общения. Хотя видеосвязь гораздо лучше обычного разговора при помощи одного только звука. Но те, кто общается в видеочате, знакомы с эффектом под названием «параллакс» (прим. ред.: изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя). Иными словами, впечатление, что вы смотрите в глаза, у собеседника будет складываться лишь в том случае, если взгляд ваш будет устремлен прямо в камеру, что не очень удобно. А зрительный контакт для осмысленного разговора, будем честны, очень важен.

Инфографика Gazeta.SPb.ru

С другой стороны, «дистанционка» избавляет от ненужных трат: временных и финансовых. Стоимость таких занятий зачастую ниже очных. Кроме того, можно составить удобный для себя график и совмещать уроки, например, с работой, быстро переключаясь с одной деятельности на другую, а не несясь сломя голову на другой конец города.

Однако будьте готовы к техническим сложностям: цифровое пособие может не подойти по формату и просто-напросто не открыться, компьютер вдруг может заглючить, а интернет-соединение — напомнить о своей неустойчивости.

Зато заниматься можно из любого удобного места. Главное — не забывать о дисциплине и не пытаться мухлевать, например, на тестах. Ведь все, что вы делаете, нужно, в первую очередь, вам.

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