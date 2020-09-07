Бюджетникам в России поднимут зарплаты с 1 октября

Российским госслужащим поднимут зарплаты в результате индексации на 3% с октября, согласно Указу правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Как говорится в правительственном документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, на прибавку к заработной плате могут рассчитывать следующие категории служащих: работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудники федеральных государственных органов, гражданские служащие воинских частей.

Согласно Указу, меры по увеличению на 3% зарплаты, обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета, будут приняты с 1 октября 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зарплаты государственных чиновников, генерального прокурора и председателя Следственного комитета РФ увеличатся в 1,03 раза.