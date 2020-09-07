Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года

В понедельник, 7 сентября, евро подорожал до 90,03 рубля, а доллар теперь стоит 76,09 рублей, согласно актуальным данным торгов Московской биржи.

Курс евро поднялся до такого показателя впервые за четыре года. Последний раз он достигал такой отметки в феврале 2016 года. При этом индекс Московской биржи поднялся на 0,3% и достиг 2933,05 пункта, а РТС упал на 0,5% и составил 1213,18 пункта.

Цена на нефть марки Brent упала до 41,9 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне. Стоимость WTI снизилась на 0,7% — до 38,9 долларов за баррель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экономист рассказал, упадет ли рубль осенью. По мнению эксперта, рост курса евро по большей части зависит от геополитических факторов, включая ситуацию в Белоруссии и реакции на нее ЕС.