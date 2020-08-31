Экономист рассказал, упадет ли рубль осенью

До конца года курс доллара вернется до уровня 70-75 рублей и сохранится на нем. Фото: Pixabay

До конца года курс доллара вернется до уровня 70-75 рублей и сохранится на нем. Фото: Pixabay

Российский экономист Никита Масленников оценил вероятность падения курса рубля грядущей осенью.

По мнению эксперта, которым он поделился с изданием URA.RU, рост курса евро по большей части зависит от геополитических факторов, включая ситуацию в Белоруссии и реакции на нее ЕС. Однако Масленников считает, что вскоре финансово-валютные рынки переварят все новости. После этого должны стабилизироваться курсы, а евро немного отступит.

Экономист прогнозирует, что до конца года курс доллара вернется до уровня 70-75 рублей и сохранится на нем. Курс евро будет держаться до конца 2020 года в пределах 86-89 рублей. Эксперт допускает, что в течение этого года валюта будет резко колебаться, однако, скачки должны быть лояльными. На это могут повлиять, например, выборы президента США.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин назвал сроки восстановления экономики в России.