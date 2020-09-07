«Деловой Петербург» вновь попал под влияние иностранцев: киприоты рассказали о «золотых паспортах» четы Березкиных

Предприниматель, владелец группы ЕСН Григорий Березкин с супругой получили кипрские «золотые паспорта». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кипрское издание Politis. До этого, зимой 2017 года, ЕСН закрыла сделку по приобретению газеты «Деловой Петербург», которая сейчас, кажется, не очень лояльно относится к губернаторам Петербурга и Ленинградской области.

Как сообщает «Мойка78», к активам ЕСН принадлежат холдинг РБК и издательский дом «Комсомольская правда». Сто процентов издательства ДП, по бухгалтерской отчетности за 2019 год, принадлежат ООО «Равада», которое на 81% принадлежит Ольге Березкиной — тезке супруги Григория Березкина. По версии журналистов, у нее тоже есть кипрский паспорт.

Отметим, согласно законам РФ, иностранцы не могут быть учредителями российских СМИ и не должны владеть более чем 20% отечественных изданий.

При этом издатель газеты компания «ДП Бизнес Пресс» получает грант от властей Петербурга в размере 2,5 млн рублей на проект «Петербургский бизнес побеждает коронавирус». И «Деловой Петербург» не упускает возможности оттоптаться на высокопоставленных чиновниках.

Например, на фоне пандемии Covid-19 ДП периодически выпускал критичные по отношению к властям региона, в частности, к губернатору города Александру Беглову, заметки. Мол, и решения странные, и денег мало, и бизнесу помехи.

Что касается губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, например, в августе «Деловой Петербург» опубликовал новость с красноречивым заголовком «Проблему исторического наследия в Ленобласти позабыли».