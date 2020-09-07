Потерявшихся туристов с детьми нашли в горах Сочи

Одиннадцать туристов, прилетевших на активный отдых в Сочи из Твери, пропали в горах. Среди них также были дети в возрасте от девяти до двенадцати лет.

Как сообщает в главке МЧС по Сочи, днем в понедельник, 7 сентября, спасатели эвакуировали туристов, которые находились на склоне горы Ачишхо. Туристов вывезли оттуда на вертолете, куда их подняли с помощью лебедки и спасательной косынки. В Красной Поляне потерявшихся уже ждали бригады скорой помощи.

Врачи городской больницы №8 поселка Красная Поляна сообщили, что все восемь детей, которые были в составе группы туристов, доставлены к ним. Все живы и здоровы, в госпитализации не нуждаются. Единственное, что им понадобится, это психологическая помощь.

Сообщается, что спасательная операция длилась более полусуток.

Утром 6 сентября группа туристов отправилась в поход к озеру на высоту 2320 метров, но заблудилась. Им пришлось ночевать в горах, где ночью холодает до +7 градусов. В операции по их поиску участвовали почти 200 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти нашли пропавшего 10-летнего мальчика, он гулял в кустах.