Потерявшихся туристов с детьми нашли в горах Сочи

Потерявшихся туристов с детьми нашли в горах Сочи
Сотрудники МЧС спасли туристов. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Одиннадцать туристов, прилетевших на активный отдых в Сочи из Твери, пропали в горах. Среди них также были дети в возрасте от девяти до двенадцати лет.

Как сообщает в главке МЧС по Сочи, днем в понедельник, 7 сентября, спасатели эвакуировали туристов, которые находились на склоне горы Ачишхо. Туристов вывезли оттуда на вертолете, куда их подняли с помощью лебедки и спасательной косынки. В Красной Поляне потерявшихся уже ждали бригады скорой помощи.

Врачи городской больницы №8 поселка Красная Поляна сообщили, что все восемь детей, которые были в составе группы туристов, доставлены к ним. Все живы и здоровы, в госпитализации не нуждаются. Единственное, что им понадобится, это психологическая помощь.

Сообщается, что спасательная операция длилась более полусуток.

Утром 6 сентября группа туристов отправилась в поход к озеру на высоту 2320 метров, но заблудилась. Им пришлось ночевать в горах, где ночью холодает до +7 градусов. В операции по их поиску участвовали почти 200 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти нашли пропавшего 10-летнего мальчика, он гулял в кустах.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дети пропавшие туристы сочи спасатели


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Гатчинский дворец вернули отреставрированный бюст «Голова Геры» ...
В Ленобласти откроют лицей для одаренных детей
Во Франции мужчина хотел убить муху, но взорвал дом
Потерявшихся туристов с детьми нашли в горах Сочи
Рекламодатели не хотят сотрудничать с Comment Out после шуток о Белоруссии
Проблема с долгостроями в Петербурге решится к 2022 году
Глава ВОЗ предостерег мир о новых пандемиях
Синоптики обещают дождливый вторник в Ленобласти