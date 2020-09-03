В Ленобласти нашли пропавшего 10-летнего мальчика, он гулял в кустах

В Ленобласти нашли пропавшего 10-летнего мальчика, он гулял в кустах
Полицейские нашли мальчика среди ночи. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Приозерском районе Ленобласти правоохранители нашли 10-летнего мальчика, который пропал 2 сентября.

В среду около 9 часов вечера в отдел полиции обратилась мать мальчика. Она рассказала, что несколько часов назад он пошел гулять на детскую площадку и не вернулся.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, примерно в два часа ночи стражи порядка нашли несовершеннолетнего в кустах, он гулял недалеко от места пропажи.

Ребенок был жив и здоров, никаких противоправных действий против него не совершалось. Его передали матери.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала приметы пропавшего 10-летнего мальчика.

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