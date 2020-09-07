Охлобыстин просит Путина вмешаться в судьбу Ефремова

Актер убежден, что коллега не выживет в тюрьме.

Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь артисту Михаилу Ефремову. Своими мыслями актер поделился на личной странице во «Вконтакте». Он написал, что Ефремов действительно виноват в смертельной аварии, но он слаб и раздавлен, поэтому вряд ли опасен для общества. Охлобыстин убежден, что актер сам справится с тем, чтобы наказать себя и нуждается в прощении.

«Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме»,

— написал Охлобыстин.

Он добавил, что не видит никаких других способов спасти Ефремова, кроме как обратиться к президенту страны.

Напоминаем, что актеру грозит 11 лет колонии общего режима. По его вине погиб мужчина в центре Москвы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Охлобыстин прокомментировал пьяное ДТП с Ефремовым.