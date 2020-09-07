У 12 российских туристов в Турции выявили коронавирус

Двоих граждан пришлось госпитализировать, состояние остальных не вызывает опасений.

Посол России в Турции Алексей Ерохов рассказал, что в стране заболели 12 российских туристов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что как минимум 12 человек инфицированы – двое находятся в больнице, остальные остаются в изоляции в гостиничных номерах. Предполагается, что они заболели во время отдыха на курорте.

«Сейчас мы, то есть посольство и генеральное консульство в Анталье, знаем, что заразилось 12 туристов. Из них двое находятся в больнице, десять — в изоляции в гостинице»,

— объяснил Ерхов.

Напоминаем, что Россия открыла границы с Турцией еще в августе. Несмотря на пандемию коронавируса, многие изъявили желание отправиться туда отдыхать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне пожаловались, что их среди ночи выселили из отеля в Турции.