В Бурятии нашли двух москвичей, пропавших на реке

Вертолет со спасателями на борту двигался вниз по по течению реки Китой. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Вертолет со спасателями на борту двигался вниз по по течению реки Китой. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Спасатели нашли двух московских туристов, которые пропали в горах Бурятии.

В воскресенье, 6 сентября, супруга одного из пропавших туристов сообщила сотрудникам МЧС, что ее муж с напарником не вышел на связь. Они отправились покорять реку Китой Окинского района Бурятии, однако спасателей о своем маршруте решили не оповещать.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по региону, на поиски были направлены сотрудники на вертолете рту Ми-8.

В результате поисков мужчин удалось найти. Спасатели доставили потерявшихся туристов в Иркутск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что потерявшихся туристов с детьми нашли в горах Сочи. Врачи городской больницы №8 поселка Красная Поляна сообщили, что все восемь детей, которые были в составе группы туристов, доставлены к ним.