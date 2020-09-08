В Бурятии нашли двух москвичей, пропавших на реке

Спасатели нашли двух московских туристов, которые пропали в горах Бурятии.
В воскресенье, 6 сентября, супруга одного из пропавших туристов сообщила сотрудникам МЧС, что ее муж с напарником не вышел на связь. Они отправились покорять реку Китой Окинского района Бурятии, однако спасателей о своем маршруте решили не оповещать.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по региону, на поиски были направлены сотрудники на вертолете рту Ми-8.
В результате поисков мужчин удалось найти. Спасатели доставили потерявшихся туристов в Иркутск.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что потерявшихся туристов с детьми нашли в горах Сочи. Врачи городской больницы №8 поселка Красная Поляна сообщили, что все восемь детей, которые были в составе группы туристов, доставлены к ним.