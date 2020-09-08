Большинство россиян призналось в своей финансовой безграмотности

За время пандемии спрос на литературу об управлении личными финансами увеличился почти в 1,5 раза. Фото: pixabay

За время пандемии спрос на литературу об управлении личными финансами увеличился почти в 1,5 раза. Фото: pixabay

Почти три четверти россиян признались в отсутствии у них необходимых знаний о том, как грамотно формировать сбережения, а также управлять бюджетом.

Откладывать деньги решили 18% респондентов. Как сообщил ТАСС со ссылкой на данные опроса СК «Росгосстрах Жизнь» и лидера российского рынка электронных и аудиокниг «ЛитРес», еще 13% приняли решение увеличить сбережения. При этом 17,2% россиян задумались о формировании сбережений, но не имеют конкретных планов.

Желание овладеть указанными навыками изъявили 98% участников опроса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне стали гораздо чаще прибегать к помощи кредитных карт. Оказывается, за июль россиян, в долг оплачивающих покупки или снимающих наличные в банкомате в течение месяца после получения кредитки, стало больше на 14%.