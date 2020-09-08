В поселке Селиваново огонь охватил 10 «квадратов» частного дома

В Волховском районе Петербурга спасатели тушили частный дом. Информация о пострадавших выясняется.

Сигнал о ЧП поступил спасателям во вторник, 8 сентября. Постройка вспыхнула в поселке Селиваново. На место происшествия незамедлительно выехали шесть сотрудников части на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя охватило десять «квадратов» дома на Школьной улице.

Ликвидировать открытое горение удалось за час. В настоящее время специалисты изучают возможные причины возгорания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Бестужевской улице дотла сгорела Mazda. Информация о причинах появления огня не приводится.