На Бестужевской улице дотла сгорела Mazda

В Калининском районе Петербурга произошел пожар – загорелся легковой автомобиль. Машину спасти не удалось.

Возгорание случилось ранним утром вторника, 8 сентября, у дома №2 по Бестужевской улице. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 4:06. На место были направлены десять человек.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, загорелся легковой автомобиль марки Mazda. К 04:20 спасатели справились с огнем, однако иномарка успела выгореть дотла.

Информация о причинах появления огня не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе ранним утром спасатели тушили дачу. Они обнаружили, что горит дом на площади 48 квадратных метров.