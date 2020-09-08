«Спасибо»: Певцова выписали из больницы в Коммунарке

&#171;Спасибо&#187;: Певцова выписали из больницы в Коммунарке
Дмитрий Певцов. Фото: instagram.com/dima_pevtsov

Дмитрий Певцов поблагодарил работников медучреждения за оказанную помощь. Народный артист России вылечился от воспаления легких.

Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте. Певцов выздоровел и был выписан из больницы в Коммунарке.

Актер выразил благодарность медицинским работникам за внимание, с которым они отнеслись к лечению и уходу не только за самим актером, но и за другими пациентами больницы.

Напомним, Певцова госпитализировали в московскую больницу, все тесты на коронавирусную инфекцию нового типа показали отрицательный результат, болезнь у артиста не выявили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в театре «Ленком» рассказывали о состоянии госпитализированного Певцова. Он находился под присмотром врачей и получал необходимое лечение.

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