«Спасибо»: Певцова выписали из больницы в Коммунарке

Дмитрий Певцов поблагодарил работников медучреждения за оказанную помощь. Народный артист России вылечился от воспаления легких.

Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте. Певцов выздоровел и был выписан из больницы в Коммунарке.

Актер выразил благодарность медицинским работникам за внимание, с которым они отнеслись к лечению и уходу не только за самим актером, но и за другими пациентами больницы.

Напомним, Певцова госпитализировали в московскую больницу, все тесты на коронавирусную инфекцию нового типа показали отрицательный результат, болезнь у артиста не выявили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в театре «Ленком» рассказывали о состоянии госпитализированного Певцова. Он находился под присмотром врачей и получал необходимое лечение.