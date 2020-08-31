В театре «Ленком» рассказали о состоянии госпитализированного Певцова

В театре «Ленком» рассказали о состоянии госпитализированного Певцова
Певцов активно лечится. Фото: https://www.instagram.com/dima_pevtsov/

Директор «Ленкома» Марк Варшавер поделился имеющейся информацией о самочувствии народного артиста России Дмитрия Певцова.

Варшавер сообщил, что актер продолжает находиться в больнице в Коммунарке, куда он попал ранее с воспалением легких. Он находится под присмотром врачей и получает необходимое лечение. Его состояние стабильное и удовлетворительное. Об этом сообщают РИА-новости.

Напомним, из-за болезни Певцова «Ленком» был вынужден изменить расписание спектаклей. Новый театральный сезон откроет постановка «Ва-банк», а не «Капкан», как планировалось ранее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актер Дмитрий Певцов госпитализирован в Коммунарку. Известно, что коронавирусная инфекция не стала причиной ухудшения состояния актера. Все тесты на наличие патогена в организме оказались отрицательными.

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