Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в Коммунарку

О состоянии Певцова ничего не говорится. Фото: https://www.instagram.com/dima_pevtsov/

О состоянии Певцова ничего не говорится. Фото: https://www.instagram.com/dima_pevtsov/

У знаменитости диагностировали воспаление легких.

Народный артист России Дмитрий Песков госпитализирован в больницу в Коммунарке. Врачи диагностировали у него воспаление легких, при этом тесты на коронавирус приходят отрицательными. Об этом пишет РИА Новости.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что инфекции у артиста нет. Напоминаем, что актер заболел после поездки в Крым. Ему предстоит пропустить из-за этого как минимум один спектакль.

К слову, после отдыха на полуострове также заболел певец Дима Билан. Он слег с пневмонией и не может теперь радовать поклонников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти госпитализировали двух человек после ДТП с лосем. В результате ДТП пассажир — 50-летняя женщина— получила тяжелые травмы, а водитель получил травмы средней степени тяжести. Пострадавших доставили в ближайшее