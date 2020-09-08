В России более 1,8 млн человек привили от гриппа

Свыше 1,8 миллиона человек уже сделали прививку от гриппа. Фото: pixabay

Свыше 1,8 миллиона человек уже сделали прививку от гриппа. Фото: pixabay

В России сейчас низкий уровень заболеваемости ОРВИ. Свыше 1,8 миллиона человек уже сделали прививку от гриппа. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

По данным специалистов, такие данные обусловлены респираторными вирусами не гриппозной этиологии.

Как сообщили на сайте ведомства, во всех регионах страны сейчас проводят вакцинацию против гриппа. На данный момент от гриппа привиты 1 810 178 граждан, что составляет 1,2% от численности населения», — говорится в сообщении.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первую партию вакцины «Спутник V» выпустили в гражданский оборот. Как сообщила пресс-служба Минздрава, вакцина прошла все необходимые лабораторные испытания, в ближайшее время ожидаются ее поставки в регионы.