На втором месте: Петербург опять в лидерах по числу новых заболевших COVID-19

Санкт-Петербург продолжает держать второе место в рейтинге городов России по числу новых заболевших коронавирусной инфекцией.
Об этом утром во вторник, 8 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России.
Так, за последние сутки в Северной столице статистику заболевших пополнили 210 человек. По этому показателю Петербург опередила только Москва, где за сутки заболевание подтвердили у 695 пациентов.
Отметим, что за все время пандемии коронавируса в России было выявлено более миллиона случаев заболевания.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что эксперты нашли средство от заражения коронавирусом. Оказалось, что с блокировской проникновения коронавируса в клетки эффективно справляются нанотела. К выводу пришли ученые университета в Швеции.