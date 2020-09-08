На втором месте: Петербург опять в лидерах по числу новых заболевших COVID-19

На втором месте: Петербург опять в лидерах по числу новых заболевших COVID-19
Петербург сохраняет высокую позицию в рейтинге по заболеваемости коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Санкт-Петербург продолжает держать второе место в рейтинге городов России по числу новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Об этом утром во вторник, 8 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России.

Так, за последние сутки в Северной столице статистику заболевших пополнили 210 человек. По этому показателю Петербург опередила только Москва, где за сутки заболевание подтвердили у 695 пациентов.

Отметим, что за все время пандемии коронавируса в России было выявлено более миллиона случаев заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что эксперты нашли средство от заражения коронавирусом. Оказалось, что с блокировской проникновения коронавируса в клетки эффективно справляются нанотела. К выводу пришли ученые университета в Швеции.

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