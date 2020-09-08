Сотрудника охраны минтранса скрутили в Петербурге и отобрали мобильник

В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на сотрудника Минтранса. Его избили в парадной дома и отобрали мобильный телефон.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел накануне, 7 сентября. В полицию обратился начальник смены ФГУП управление ведомственной охраны Министерства транспорта России.

Он сообщил, что в парадной дома на улице Генерала Симоняка малознакомый «Максим» применил к нему физическую силу и отобрал у него мобильник. После этого злоумышленник скрылся.

Подозреваемого уже задержали. Оказалось, что живет он в том же доме, где и произошло нападение.

По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело.