Сотрудника охраны минтранса скрутили в Петербурге и отобрали мобильник

Сотрудника охраны минтранса скрутили в Петербурге и отобрали мобильник
Место происшествия. Фото: скриншот панорам "Гугл"

В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на сотрудника Минтранса. Его избили в парадной дома и отобрали мобильный телефон.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел накануне, 7 сентября. В полицию обратился начальник смены ФГУП управление ведомственной охраны Министерства транспорта России.

Он сообщил, что в парадной дома на улице Генерала Симоняка малознакомый «Максим» применил к нему физическую силу и отобрал у него мобильник. После этого злоумышленник скрылся.

Подозреваемого уже задержали. Оказалось, что живет он в том же доме, где и произошло нападение.

По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело.

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Сотрудника охраны минтранса скрутили в Петербурге и отобрали мобильник
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