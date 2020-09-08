В Гатчине снятие порчи стоило пенсионерке более миллиона рублей

В Гатчине снятие порчи стоило пенсионерке более миллиона рублей
Пенсионерка обратилась в полицию. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти пожилая жительница стала жертвой мошенниц. С пенсионерки пообещали снять порчу.

Инцидент произошел в понедельник, 7 сентября, в городе Гатчина. В отдел полиции обратилась 77-летняя женщина с заявлением о том, что около 10:20 к ней подошли неизвестные.

Как стало известно gazeta.spb.ru, под предлогом снятия порчи женщины похитили у пенсионерки 1 196 207 рублей, после чего скрылись.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилая петербурженка перевела «банковским мошенникам» более 1,2 миллиона. Мошенники представились сотрудниками банка.

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