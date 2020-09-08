Пожилая петербурженка перевела «банковским мошенникам» более 1,2 миллиона

Пожилая петербурженка перевела &#171;банковским мошенникам&#187; более 1,2 миллиона
Пенсионерка обратилась в полицию. Фото: pixabay

В Василеостровском районе Петербурга пожилая жительница перевела неизвестным более 1,2 млн рублей. Мошенники представились сотрудниками банка.

Инцидент произошел в понедельник, 7 сентября. В отдел полиции обратилась 68-летняя женщина. Она рассказала, что на ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «Банк ВТБ».

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница добавила, что собеседник рекомендовал ей оформить кредит и сообщить ему код, который придет по СМС, иначе деньги спишут мошенники.

Пенсионерка перевела 1 294 923 рубля. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудника охраны минтранса скрутили в Петербурге и отобрали мобильник.

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